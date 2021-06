Calciomercato, Ancelotti su Ronaldo | "Ha un contratto con la Juventus"

Arrivano le parole di Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Real Madrid, sull’eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo

Tornato al Real Madrid dopo aver vinto la Decima, Carlo Ancelotti ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Di seguito, le sue parole: “Sono appena arrivato, non ho avuto il tempo di parlare con il club delle situazioni in sospeso. Conosco bene i giocatori e avremo modo di parlare, anche del rinnovo di Sergio Ramos. Mbappé? E’ chiaro che i giocatori importanti, con grandi individualità, diano più possibilità di vincere“.

Juventus, Ancelotti parla di Ronaldo

Ancelotti ha avuto parole di stima per Cristiano Ronaldo: “Gli voglio molto bene, ma non mi piace parlare di giocatori che sono di altre squadre, ha un contratto con la Juventus. Non lo trovo corretto. Comunque sta facendo molto bene. Un giornalista italiano mi ha chiesto se è nel finale di carriera e ho detto di sì. Ha segnato 30 gol invece di 50, quindi ha abbassato il suo ritmo“.

Ancelotti ha poi ricevuto una domanda sull’eventuale acquisto di Lozano: “Gli voglio bene, ma non posso dire se può giocare in questo Real Madrid. Dovremo fare molte valutazioni“.