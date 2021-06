La Juventus pronta a far spazio a Donnarumma cedendo Szczesny: il Tottenham si fa avanti per il polacco, ma lo scambio non convince i bianconeri che rilanciano

La Juventus ha risolto la questione panchina ed ora si concentra sul mercato dei giocatori. Il ritorno di Massimiliano Allegri ha smosso obiettivi e scenari, con il tecnico che non disdegnerebbe il ritorno di alcuni suoi pupilli durante la sua prima esperienza in bianconero. La società è pronta ad accontentare il tecnico, ma anche a guardare avanti: in quest’ottica si pensa ad un colpo che favorirebbe l’arrivo di Gianluigi Donnarumma a Torino.

Calciomercato Juventus, scambio con il Tottenham

Donnarumma aspetta la Juventus per trovare una nuova squadra dopo l’addio – solo da ufficializzare – al Milan. Il nodo è la posizione di Wojciech Szczesny, da cedere se si vuole puntare sul collega italiano. Il portiere polacco – classe 1990 – è un profilo che ha mercato, ma il contratto in scadenza nel 2024 ne alza il costo del cartellino a 25 milioni. Una cifra non indifferente, ma che potrebbe essere investita dal Tottenham, forte sul giocatore.

Il Tottenham è pronto a puntare su Szczesny, portiere che ha già conosciuto la Premier League negli anni all’Arsenal (181 presenze). Il club è a caccia di un numero uno di valore dopo l’addio a Lloris. La cifra è però elevata, e gli ‘Spurs’ vorrebbero agevolare la trattativa con uno scambio. Il Tottenham offre il cartellino di Moussa Sissoko, mediano classe 1989 e protagonista di 25 presenze stagionali in Premier League.

Calciomercato Juventus, Szczesny in Premier

Sissoko ha una valutazione di circa 20 milioni, con il Tottenham che poi verserebbe cash i 5 di differenza. La Juventus ha però altri piani: il club bianconero avrebbe rifiutato Sissoko, proponendo un nuovo scambio. La dirigenza ha puntato infatti Tanguy Ndombelé, mediano classe 1996 utilizzato ben 46 volte nell’ultima stagione. Il suo valore si attesta sui 35 milioni, e il cartellino di Szczesny permetterebbe alla Juventus di ‘spenderne’ solo 10.

L’affare avrebbe anche la conseguenza di liberare l’arrivo di Donnarumma a Torino, oltre che garantire a mister Allegri un mediano giovane e fisico che potrebbe rinforzare il reparto. Il Tottenham, però, ha altre idee e nelle prossime settimane si capirà se si riuscirà a trovare un punto d’accordo tra le parti.