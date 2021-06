Matteo Pessina, trequartista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, potrebbe tornare di moda come colpo per il Milan di Stefano Pioli: le ultime in sede di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli, dopo una grande stagione, ha raggiunto il secondo posto nel campionato italiano di Serie A e la qualificazione alla prossima Champions League, competizione nella quale i rossoneri mancavano dalla stagione 2013/2014, dove vennero eliminati dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il club meneghino dovrà agire in sede di calciomercato per rinforzare l’organico a disposizione di Pioli. In casa rossonera è già arrivato Maignan, che prenderà il posto di Gianluigi Donnarumma, mentre restano i dubbi sul futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto alla fine del mese e ancora senza rinnovo.

Intanto il Milan continua a muoversi su diverse piste, una di queste porta a Matteo Pessina, trequartista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il classe 1997 è cresciuto proprio nelle giovanili della società milanese ed in questa stagione è stato uno dei migliori giocatori della Serie A, ma nonostante questo è stato escluso da Roberto Mancini per l’imminente europeo.



Calciomercato Milan, Pessina escluso da Mancini | Gli sviluppi

Nonostante sia ancora nel ritiro di Coverciano della Nazionale italiana di Roberto Mancini, Matteo Pessina è stato escluso dalla lista quasi definitiva per l’europeo che inizierà venerdì 11 allo Stadio Olimpico con la sfida fra Italia e Turchia. Il mancato ingresso fra i convocati e la scadenza breve del contratto di Pessina, nel 2022, potrebbe abbassare il prezzo del giocatore.

L’Atalanta resta comunque una bottega carissima dalla quale acquisire giocatori e Pessina ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. In questa stagione, nel campionato italiano di Serie A, l’originario di Monza classe 1997 ha collezionato 28 presenze mettendo a segno due reti e fornendo anche due assist ai suoi compagni di squadra.