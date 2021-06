Calciomercato Milan, van de Beek in uscita | Occasione in prestito!

Come sostituto di Calhanoglu, il Milan sta valutando diversi profili: per Paolo Maldini c’è anche l’occasione van de Beek

Hakan Calhanoglu sembra sempre più lontano dal Milan. Il contratto scadrà alla fine di giugno e la richiesta degli agenti del turco è ritenuta troppo alta dal club rossonero. Si dovrà riflettere sulla sostituzione del turco e i candidati sono più di uno. Come per esempio Rodrigo De Paul, finito nel mirino del dt Maldini, anche se la richiesta di circa 40 milioni di euro frena un po’ le trattative. Mentre un altro candidato sembra essere Donny van de Beek. Il centrocampista olandese è ormai in uscita dal Manchester United.

Milan, occasione van de Beek

Van de Beek ha visto pochissimo il campo al Manchester United, con Solskjaer che ha quasi sempre preferito affidarsi a Pogba e Bruno Fernandes. Una scelta che impone l’olandese di far delle valutazioni, anche perché è un classe ’97 che ha voglia di ritornare ai livelli dell’Ajax. E per il Milan è una possibilità sempe valida, anche perché i rapporti coi Red Devils sono molto buoni. A differenza dell’affare Dalot, però, Maldini potrebbe inserire un diritto di riscatto insieme all’eventuale offerta di prestito.