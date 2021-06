A breve Jose Mourinho sbarcherà a Roma per cominciare il lavoro sulla panchina giallorossa: nel frattempo, spunta un clamoroso retroscena

Tifosi impazienti ed entusiasmo alle stelle. Questo è la situazione in casa Roma dopo l’annuncio dell’arrivo di Jose Mourinho. Il portoghese, che in carriera ha conquistato innumerevoli successi, è stato scelto a sorpresa dai Friedkin per sostituire il connazionale Fonseca. Allo ‘Special One’ l’arduo compito di risollevare le sorti di una squadra che ha mostrato evidenti difficoltà in questa stagione.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, ritorno di Ronaldo al Real | L’annuncio di Ancelotti

Il tecnico portoghese a breve sbarcherà nella capitale per cominciare il suo lavoro, ma nel frattempo spunta un clamoroso retroscena. Stando a quanto riferisce l’autorevole tabloid inglese Telegraph, il Real Madrid avrebbe provato a ‘scippare’ Mourinho alla Roma, visto che l’ex Tottenham ha firmato l’accordo che lo legherà ai giallorossi fino a giugno 2023 da poche settimane. Evidentemente, la risposta del mister è stata negativa e i ‘Blancos’ si sono decisi a puntare definitivamente sul ritorno di Carlo Ancelotti.