L’Inter starebbe pensando prima alle cessioni degli esuberi: annuncio ufficiale con la cessione a titolo definitivo dell’ormai ex nerazzurro

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Nelle prossime ore verrà annunciato il prossimo allenatore per il post Antonio Conte: si tratta di Simone Inzaghi pronto ad una nuova avventura dopo gli anni di crescita alla Lazio. Inoltre, la società nerazzurra starebbe così al lavoro per cedere i vari esuberi: nelle prossime ore arriverà l’ufficialità a titolo definitivo. L’Inter vuole continuare ad essere competitiva dopo la vittoria dello Scudetto, che mancava ormai da troppo tempo.

Calciomercato Inter, Joao Mario verso l’addio definitivo

Come svelato dal quotidiano portoghese “Record” lo Sporting Clube de Portugal avrebbe fissato il riscatto ufficiale del centrocampista lusitano Joao Mario, ancora di proprietà dell’Inter. La cifra dovrebbe essere intorno agli 8 milioni di euro con l’accelerata arrivata proprio nelle ultime ore. Dopo la vittoria del campionato, il giocatore portoghese vorrebbe così continuare il suo percorso in patria. Al momento sarebbe al lavoro l’agente Federico Pastorello: tutti i dettagli saranno limati a breve con il possibile annuncio ufficiale.

L’Inter continua così ad incassare milioni importanti per il tesoretto per poi investire nuovamente sul mercato. La crisi economica ha influito negativamente anche nelle casse nerazzurre: la dirigenza milanese, inoltre, è al lavoro per nuove cessioni da urlo con Hakimi e Lautaro pronti a dire addio in estate.

Joao Mario sarà riscattato così dalla compagine portoghese per nuovi traguardi sempre più avvincenti. L’Inter incasserà circa 8 milioni di euro per la sua cessione a titolo definitivo dopo i diversi anni in prestito. Il portoghese è stato un acquisto flop per i nerazzurri visto che non si è mai imposto in Serie A.