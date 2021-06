L’Atalanta non perde tempo e prepara il riscatto del difensore con un anno di anticipo, beffando la Juventus

L’Atalanta, reduce da un’altra stagione fantastica, coronata con il secondo posto in campionato, punta a rinforzarsi ulteriormente per provare a dire la sua anche per lo scudetto. Tra i pilastri della ‘Dea’ di Gian Piero Gasperini di quest’anno c’è, senza dubbio, Cristian Romero. Il classe ’98 argentino è stato votato come miglior difensore della stagione in Serie A, chiusa con 2 gol e 2 assist e infatti l’Atalanta punta a riscattarlo il prima possibile per blindarlo.

Calciomercato Juventus, l’Atalanta riscatta Romero in anticipo

Il difensore ex Genoa, di proprietà della Juventus, era arrivato a Bergamo nell’estate del 2020, con un prestito biennale fino al 2022. Solo al termine dei due anni di prestito l’Atalanta avrebbe potuto esercitare il riscatto ma, le cose sono cambiate: Romero ha sorpresa allenatore, staff e società e il club bergamasco si prepara al riscatto con un anno di anticipo.

L’Atalanta, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, verserà nelle casse della Juventus 16 milioni di euro per blindare Romero che ha convinto tutti prima del previsto, tanto da guadagnarsi il riscatto con un anno di anticipo. La Juventus perde l’occasione di riavere in squadra il difensore argentino che sarebbe diventato il perfetto partner di De Ligt. La sua stagione verrà coronata con la convocazione in nazionale argentina dal tecnico Scaloni. Romero si prepara a diventare un pilastro del club nerazzurro.