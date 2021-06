Tutto fatto per Paulo Dybala: affare ad un passo per un totale di 40 milioni. L’annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore con Allegri decisivo

La Juventus vorrebbe così dimenticare in fretta l’ultima stagione. Nonostante i due trofei vinti sotto la gestione Pirlo, in campionato e in Champions League sono arrivate delusioni cocenti per i bianconeri. La dirigenza torinese starebbe al lavoro per ridare freschezza alla formazione che sarà guidata da Massimiliano Allegri a partire dal prossimo anno. Così lo stesso allenatore livornese è stato decisivo per la situazione intorno al futuro di Paulo Dybala: l’annuncio potrebbe arrivare a breve con la trattativa che si è sbloccata rapidamente dopo i contatti dei mesi scorsi.

Calciomercato Juventus, Dybala resta in bianconero: affare fatto!

Come riportato dall’edizione odierna de “La Repubblica” Paulo Dybala sarebbe sul punto di firmare il suo prolungamento contrattuale con la Juventus. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e così il club bianconero potrebbe proporgli un quadriennale a 10 milioni di euro a stagione per non rischiare di perderlo a zero. Il ritorno di Massimiliano Allegri, inoltre, è stato decisivo per decidere per la sua permanenza.

Ad un passo dall’addio nelle scorse settimane, ora il talentuoso attaccante argentino sarebbe sul punto di restare con gioia a Torino per puntare a traguardi sempre più importanti. L’ultima stagione in maglia bianconera è stata da dimenticare completamente: prima il caso Covid dello scorso anno, poi i vari infortuni che gli hanno impedito di continuare a mettere in mostra tutto il suo talento. Ora il suo rinnovo contrattuale sarebbe davvero ad un passo con le trattative tra l’entourage e la società bianconera che proseguono spedite.

Paulo Dybala vestirà ancora la maglia bianconera in vista della prossima stagione. Con Allegri la “Joya” sarebbe di nuovo un riferimento di assoluto valore: infine, c’è da capire anche la situazione intorno al futuro di Cristiano Ronaldo tra permanenza e addio imminente.