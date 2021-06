Euro 2020, gironi e calendario completo | Tutte le partite e le date della prima fase

Euro 2020: ecco i gironi ed il calendario completo della prima fase. Le partite in programma e tutte le date e gli orari

È iniziato il conto alla rovescia per Euro 2020. Ad inaugurare il primo Europeo itinerante della storia sarà l’Italia di Roberto Mancini, il prossimo 11 giugno, all’Olimpico di Roma contro la Turchia. La capitale italiana sarà una delle 11 città che ospiteranno il torneo insieme ad Amsterdam, Baku, Bucarest, Budapest, Copenhagen, Glasgow, Londra, Monaco, Siviglia e San Pietroburgo. Le semifinali e la finale, in programma l’11 luglio, saranno disputate a Wembley. Ecco tutti i gironi di Euro 2020 ed il calendario della prima fase. Date e orari delle partite. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Euro 2020, il calendario dei gironi | Tutte le date e gli orari

Ecco i gironi:

Gruppo A (Roma/Baku): Turchia, ITALIA (paese ospitante), Galles, Svizzera.

Gruppo B (Copenaghen/San Pietroburgo): Danimarca (paese ospitante), Finlandia, Belgio, Russia (paese ospitante).

Gruppo C (Amsterdam/Bucarest): Olanda (paese ospitante), Ucraina, Austria, Macedonia del Nord.

Gruppo D (Londra/Glasgow): Inghilterra (paese ospitante), Croazia, Scozia, Repubblica Ceca.

Gruppo E (Siviglia/San Pietroburgo): Spagna (paese ospitante), Svezia, Polonia, Slovacchia.

Gruppo F (Monaco / Budapest): Ungheria, Portogallo (campione in carica), Francia, Germania (paese ospitante).

Di seguito il calendario dei gironi con tutte le date e gli orari delle partite:

Venerdì 11 giugno

Turchia-Italia ore 21:00, Roma (Gruppo A).

Sabato 12 giugno

Galles-Svizzera ore 15:00, Baku (Gruppo A).

Danimarca-Finlandia ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B).

Belgio-Russia ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B).

Domenica 13 giugno

Inghilterra-Croazia ore 15:00, Londra (Gruppo D).

Austria-Macedonia ore 18:00, Bucarest (Gruppo C).

Olanda-Ucraina ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C).

Lunedì 14 giugno

Scozia-Repubblica Ceca ore 15:00, Glasgow (Gruppo D).

Polonia-Slovacchia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E).

Spagna-Svezia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E).

Martedì 15 giugno

Ungheria-Portogallo ore 18:00, Budapest (Gruppo F).

Francia-Germania ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F).

Mercoledì 16 giugno

Finlandia-Russia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo B).

Turchia-Galles ore 18:00, Baku (Gruppo A).

Italia-Svizzera ore 21:00, Roma (Gruppo A).

Giovedì 17 giugno

Ucraina-Macedonia ore 15:00, Bucarest (Gruppo C).

Danimarca-Belgio ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B).

Olanda-Austria ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C).

Venerdì 18 giugno

Svezia-Slovacchia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo E).

Croazia-Repubblica Ceca ore 18:00, Glasgow (Gruppo D).

Inghilterra-Scozia ore 21:00, Londra (Gruppo D).

Sabato 19 giugno

Ungheria-Francia ore 15:00, Budapest (Gruppo F).

Portogallo-Germania ore 18:00, Monaco di Baviera (Gruppo F).

Spagna-Polonia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E).

Domenica 20 giugno

Svizzera-Turchia ore 18:00, Baku (Gruppo A).

Italia-Galles ore 18:00, Roma (Gruppo A).

Lunedì 21 giugno

Ucraina-Austria ore 18:00, Bucarest (Gruppo C).

Macedonia-Olanda ore 18:00, Amsterdam (Gruppo C).

Russia-Danimarca ore 21:00, Copenaghen (Gruppo B).

Finlandia-Belgio, ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B).

Martedì 22 giugno

Croazia-Scozia, ore 21:00, Glasgow (Gruppo D).

Repubblica Ceca-Inghilterra ore 21:00, Londra (Gruppo D).

Mercoledì 23 giugno

Svezia-Polonia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E).

Slovacchia-Spagna ore 18:00, Siviglia (Gruppo E).

Portogallo-Francia ore 21:00, Budapest (Gruppo F).

Germania-Ungheria ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F).