Calciomercato Inter, scambio con la Roma | Ecco Florenzi!

L’Inter potrebbe vedere andar via uno dei campioni dello scudetto: Ivan Perisic, per uno scambio con Florenzi

Nel prossimo calciomercato, i club non avranno molte disponibilità economiche. Ecco perché tanti saranno gli scambi, soprattutto tra i club italiani. Come per esempio l’Inter, che dovrà effettuare dei tagli e uno di questi potrebbe essere la cessione di Ivan Perisic. Il futuro del croato potrebbe essere ancora in Serie A, con la Roma che ha bisogno di giocatori per il 4-2-3-1 di José Mourinho, soprattutto sugli esterni offensivi. Il club giallorosso dovrà cedere anche tanti esuberi, anche dal rientro dal prestito, in modo tale da rivoluzionare completamente la rosa dell’allenatore portoghese. E uno di questi sembra essere Alessandro Florenzi.

Inter, scambio Perisic-Florenzi

Florenzi molto probabilmente non sarà riscattato dal PSG, e farà rientro a Roma. Tuttavia, il terzino destro non rientra nei piani del club giallorosso ed è per questo che verrà messo sul mercato. Per rinforzare dunque l’attacco di Mourinho, si starebbe pensando a uno scambio con Ivan Perisic. L’esterno offensivo croato, che ha caratteristiche ideali per giocare nei tre trequartisti dietro il centravanti, ha il contratto in scadenza nel 2022. E in caso di mancato rinnovo dovrà, per forza di cose, lasciare l’Inter in questa sessione di mercato.