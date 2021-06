Fabio Paratici dà l’addio alla Juventus in una conferenza stampa con il presidente Agnelli: dal calciomercato alla Superlega, le rivelazioni

Una conferenza stampa per dire addio alla Juventus, così Fabio Paratici mette fine alla propria esperienza in bianconero. Ad affiancarlo c’è anche il presidente Andrea Agnelli, che coglie l’occasione per chiarire diversi aspetti di cui si parla molto ultimamente, come la Superlega. Proprio su quest’ultima afferma: “Abbiamo cercato in ogni modo di cambiare le competizioni dall’interno. La proposta Eca-Uefa era ottima, ma il sistema riserva alla Uefa l’esclusiva sull’organizzazione delle competizioni. Così questo sistema è inefficiente. L’accordo fra i club fondatori della Superlega era condizionato al riconoscimento da parte della UEFA. La risposta è stata di chiusura, con termini offensivi e metodi arroganti. Così non si riforma il calcio. Fortunatamente non tutti nella UEFA la pensano così. Rimane invariata la voglia di un dialogo perché la Superlega non è un colpo di stato ma è un grido disperato di aiuto”.

Poi si arriva al saluto a Fabio Paratici attraverso il ricordo delle ottime cose fatte in bianconero, ma sempre con alcuni rimpianti: “L’unico rimpianto è van Persie. Mi viene da pensare alle riunioni con Nedved e Marotta, le cene, le rare chiamate alle 7,30 di mattina. Lo dico spesso ai giocatori, ma questo vale anche per Fabio: è arrivato un ragazzo e va via un uomo. Un uomo istintivo, responsabile, ma soprattutto un uomo vincente, che ha gestito la Juventus in uno dei momenti più difficile della storia del calcio. L’unica cosa che mi sento di dire a Fabio è grazie”.