La Juventus pianifica il mercato, ma deve guardarsi dalla concorrenza estera: il Real Madrid di Carlo Ancelotti potrebbe strappare Locatelli ai bianconeri

La Juventus ha risolto la questione panchina ed ora si concentra sul mercato dei giocatori. Il ritorno di Massimiliano Allegri ha smosso obiettivi e scenari, con il tecnico che non disdegnerebbe riabbracciare alcuni pupilli della sua prima esperienza in bianconero. Il mercato può però portare anche volti nuovi, anche se c’è da guardarsi dalla concorrenza dei top club europei come il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, mirino Real Madrid su Locatelli

Tra i reparti da rinforzare individuati dalla società c’è il centrocampo. Mister Allegri necessita di un regista abile di piede e veloce nelle letture e la corsa sarebbe a due tra il ritorno di Miralem Pjanic e l’acquisto di Manuel Locatelli. Il giocatore del Sassuolo – 23 anni, contratto in scadenza nel 2023 – è considerato un profilo migliore sia per l’età che per caratteristiche.

La Juventus – stando a quanto riferisce ‘todofichajes.com’ – deve però guardarsi dalla concorrenza del Real Madrid: mister Ancelotti, tornato sulla panchina spagnola, avrebbe messo il regista del Sassuolo in cima alla lista dei desideri. L’Europeo potrebbe accrescerne il valore, ma il club è consapevole che per strapparlo ai neroverdi serviranno almeno 50 milioni. Sul giocatore resta vivo anche l’interesse di PSG e Manchester City.