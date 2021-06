Il Milan spera di trattenere Hakan Calhanoglu ancora in rossonero ma col passare del tempo il rinnovo si allontana. Ancelotti potrebbe farci un pensierino

Il valzer delle panchine ha riportato in auge anche il profilo di Carlo Ancelotti, reduce da un paio di annate sottotono tra il finale dell’esperienza al Napoli e quella all’Everton, culminata con una metà classifica in Premier League, al di fuori della zona europea. È arriva però la chiamata importante da parte del Real Madrid, suo ex club con il quale il tecnico di Reggiolo ha vinto la mitologica ‘Decima’ Champions League della storia dei ‘blancos’. Nella capitale spagnola l’allenatore italiano è chiamato a riportare in alto l’ex squadra di Zidane, rispondendo al contempo anche alle critiche nei suoi confronti. Inevitabile inoltre che il rientro nella capitale di Ancelotti, modifichi anche le strategie di mercato del Real. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Milan, Calhanoglu nel mirino di Ancelotti: beffa anche per la Juventus

Nello specifico Carlo Ancelotti, come fatto anche nelle ultime annate tra Napoli ed Everton, è pronto a chiedere un nuovo trequartista a Florentino Perez, che possa così andarsi a collocare tatticamente alle spalle di Benzema. Sia in azzurro che in Premier il tecnico di Reggiolo aveva infatti chiesto a gran voce James Rodriguez, fulcro del suo gioco. A Madrid il tiro potrebbe spostarsi su Hakan Calhanoglu, ghiotta occasione a parametro zero. Il turco infatti potrebbe non rinnovare con il Milan alla luce della differenza tra domanda ed offerta, e delle tante richieste nei confronti dell’assistito di Mino Raiola, tra cui quella della Juventus.

Un eventuale inserimento forte del Real taglierebbe fuori in un colpo solo dal futuro di Calhanoglu sia il Milan, che vedrebbe sfumare le residue chance di rinnovo, che la stessa Juve che sperava di prenderlo a costo zero per metterlo tra le mani di Allegri. Il turco però potrebbe essere il 10 perfetto nei sistemi tattici di Ancelotti, allineandosi peraltro alle politiche dello stesso Real Madrid non intenzionato a fare follie per i cartellini. In caso di mancata riuscita l’alternativa a quel punto per lo stesso tecnico di Reggiolo potrebbe essere anche il rossonero Brahim Diaz, per il quale il Milan lavora al riscatto proprio dal Real.