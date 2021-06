Con una nota sul proprio sito, il Chelsea ufficializza il rinnovo dell’attaccante Giroud, obiettivo del Milan

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Chelsea ha deciso di rinnovare il contratto di Olivier Giroud, che era in scadenza e che era l’obiettivo numero uno del Milan per l’attacco. Ecco il comunicato del club londinese: “L’attuale contratto del francese sarebbe dovuto scadere alla fine di questa stagione, ma un’estensione significa che il soggiorno di tre anni e mezzo del 34enne a ovest di Londra continuerà per un altro anno”.

“Olivier è stato una parte cruciale di tanti grandi momenti per questo club, dal suo contributo alla vittoria della nostra Coppa d’Inghilterra nel 2018 alla segnatura di 11 gol sulla strada per vincere l’Europa League nel 2019 – ha dichiarato il direttore sportivo dei Blues Marina Granovskaia -. Con così tanto da giocare ancora, c’era solo una decisione che potevamo prendere quando abbiamo esercitato l’opzione per rinnovare il suo contratto ad aprile”.