La Juventus e il Milan cercano sul mercato rinforzi tra i pali e i bianconeri accelerano su un obiettivo comune: assist in Serie A

Inizia ad infiammarsi la sessione estiva di calciomercato. In casa Juventus si lavora per trovare i rinforzi giusti che possano far tornare la rosa competitiva in Serie A e in Europa, accontentando le richieste di mister Allegri, appena tornato al posto di Pirlo. Anche il Milan pianifica i colpi per la prossima stagione, partendo dal ruolo di portiere rimasto scoperto dopo l’addio di Gigio Donnarumma.

Entrambi i club sembrerebbero aver messo nel mirino il portiere del Fenerbahce, Altay Bayindir, classe 1998 che in questa stagione si è messo in evidenza con la squadra turca e che sarà il portiere titolare della Turchia a Euro 2020. I bianconeri però sembrerebbero aver superato il club milanista grazie ad un importante assist che potrebbe arrivare dalla Serie A.

Calciomercato Juventus, accelerata per Bayindir: club di Serie A fondamentali per il sorpasso al Milan

Il futuro tra i pali di Juventus e Milan inizia a prendere forma, con i due club intenzionati a trovare un nuovo talento per la porta. Gli occhi di entrambi i club sembrerebbero essersi soffermati sul sorprendente Altay Bayindir, che con la maglia del Fenerbahce è riuscito a tenere la porta inviolata per ben 12 partite su 32 in stagione.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercatonews.com la società bianconera potrebbe avere un’arma in più del club rossonero per arrivare al portiere turco. Infatti la Juventus potrebbe far affidamento ad alcuni club ‘amici’ in Serie A come Sassuolo o Genoa. Il piano potrebbe essere di farlo acquistare proprio da uno di questi club, per poi poterne usufruire in futuro. Questa mossa permetterebbe di anticipare e tagliare fuori il Milan, principale concorrente al momento. Dunque una strategia forte in una sessione di calciomercato senza esclusione di colpi.

Maurizio Russo