Calciomercato Inter, Paratici tenta il colpo Brozovic | Cifre e dettagli

L’Inter dovrà operare importanti scelte nel calciomercato in uscita. I nerazzurri potrebbero vedere un importante elemento della rosa partire con direzione Premier League: ci pensa Fabio Paratici

L’Inter è al bivio tra presente e futuro. I prossimi mesi saranno fondamentali per la costruzione della rosa nerazzurra, dopo l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina, al posto di Antonio Conte. Un futuro che dovrà passare inevitabilmente da alcune cessioni pesanti, che potrebbe modificare notevolmente lo scacchiere nella rosa nerazzurra. E’ nota, infatti, la necessità per la Beneamata di dover monetizzare alcune pedine pesanti per sistemare il bilancio. Non sarà sicuramente un mercato di spese pazze per l’Inter che anzi dovrà portare a termine corpose plusvalenze per far tornare.

In tal senso, uno dei nomi che potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio è Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha vissuto un’ottima annata, da titolarissimo, agli ordini di Antonio Conte. Un calciatore che, con il passare degli anni, si è specializzato da mediano basso davanti la difesa, con caratteristiche di corsa e ordine. Per questo, potrebbe far gola alle big di Premier League e, in particolare, un nuovo scenario si affaccia all’orizzonte per il calciatore.

Calciomercato Inter, occhio all’addio di Brozovic: pista in Premier con Paratici

Inevitabile che, dopo un’annata positiva, siano diversi i club ad aver messo nel mirino a Marcelo Brozovic. In particolare, con l’arrivo di Fabio Paratici in Premier dopo la lunghissima esperienza alla Juventus, il croato potrebbe partire con direzione Tottenham. La sua corsa gli permetterebbe di adattarsi al calcio inglese: il suo stile di gioco ad alta intensità sarebbe un’ottima caratteristica per gli Spurs.

Il contratto di Brozovic è in scadenza nel 2022. Per questo, Paratici potrebbe tentare l’affondo offrendo una cifra a ribasso per il suo cartellino: si parla di 25 milioni di euro circa. La richiesta dell’Inter, dopo un’annata da sogno, è decisamente differente: 45 milioni per cedere il suo regista. Uno scenario ancora tutto da definire sul calciomercato: il futuro di Brozovic andrà deciso nei prossimi mesi, ma occhio alle intenzioni di Paratici.