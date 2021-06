La nuova Inter targata Simone Inzaghi prende forma: il primo colpo può essere il pupillo del tecnico piacentino, scambio e richiesta a sorpresa di Sarri

L’Inter ha deciso di ripartire da Simone Inzaghi che ha sostituito ufficialmente Conte nei giorni scorsi. I campioni d’Italia sondano il terreno per i prossimi colpi di calciomercato atti a completare la rosa a disposizione dell’allenatore piacentino. In tal senso, stando a quanto riferiscono i bookmakers, il primissimo nome sulla lista nerazzurra per l’anno prossimo arriverebbe dalla Capitale. Si tratta di Manuel Lazzari, pupillo di Simone Inzaghi e titolare inamovibile della Lazio. L’ex laterale della Spal, valutato 25 milioni, viene dato in pole come prossimo rinforzo della squadra meneghina: con l’approdo di Sarri alla guida dei biancocelesti, però, potrebbe svilupparsi una clamorosa trattativa di scambio tra le parti. Sarri a Roma sponda Lazio, un affare chiuso e che detterà la linea del prossimo mercato dei capitolini.

Calciomercato Inter, colpo Lazzari: Sarri ‘provoca’ i nerazzurri

In tal senso, Lazzari rimane il nome in pole per la fascia destra dell’Inter e l’ex allenatore di Juventus e Napoli, per lasciar partire il 27enne di Valdagno, avanzerebbe una proposta tutt’altro che gradita all’Inter. La ‘provocazione’ di Sarri prevederebbe l’inserimento del cartellino di Lucien Agoume, accostato anche al Venezia e valutato circa 10-12 milioni di euro.

Un’ipotesi che l’Inter non intende prendere in considerazione, ritenendo incedibile il talentuoso centrocampista protagonista con la maglia dello Spezia con 12 presenze accumulate, in prestito, con i liguri.

Situazione dunque in divenire, Lazzari il primo nome per l’Inter di Inzaghi: la richiesta di Sarri che vuole Agoume, però, può complicare l’eventuale trattativa.