In casa Juventus il futuro di Ronaldo è un vero e proprio rebus: per il destino dell’asso portoghese spunta un nuovo rilevante indizio

In casa Juventus tiene banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha collezionato qualche prestazione di troppo al di sotto delle aspettative, fallendo nuovamente nel peggiore dei modi l’obiettivo Champions League. Chiaramente non possono essere solo sue le responsabilità, anche perché l’attaccante ha dato comunque prova di essere ancora il migliore in zona gol vincendo la classifica marcatori in Serie A. Ma l’età avanza (36 anni) e il suo stipendio elevatissimo da 31 milioni di euro netti a stagione potrebbe limitare non poco il calciomercato dei bianconeri. Massimiliano Allegri, perciò, non lo ritiene centrale nel progetto e, di conseguenza, incedibile. Tale situazione alimenta inevitabilmente le voci riguardo al possibile addio e spunta anche un rilevante indizio a tal proposito.

Calciomercato Juventus, Ronaldo più vicino all’addio: c’è un nuovo indizio

L’esperienza di Ronaldo alla Juventus fino ad ora non può certo dirsi negativa. Non è riuscito a conquistare la Coppa dalle grandi orecchie, ma ha comunque portato a casa tanti trofei e messo a segno tanti gol, stabilendo anche un altro record. Ma è chiaro che ci sarebbero anche dei contro su una sua possibile permanenza e la Juve sta cominciando seriamente a prenderli in considerazione in sede di calciomercato. La personalità forte di Ronaldo potrebbe limitare la crescita di alcuni giocatori della rosa, Paulo Dybala in particolare. Il suo peso economico, inoltre, è enorme e, se i bianconeri se ne liberassero, potrebbero contare su una maggiore liquidità per rinforzare la rosa anche con un paio di grandi colpi.

Considerando ovviamente anche i 36 anni compiuti lo scorso febbraio, l’ipotesi addio diventa più di una semplice ipotesi. A tal proposito, spunta un nuovo rilevante indizio sul suo futuro in quel di Torino. Nello spot di ‘Jeep’ compaiono i main sponsor del club, ossia Dybala, de Ligt, Chiesa e Chiellini. Assente, quindi, Ronaldo, il quale aveva sempre partecipato all’iniziativa dal suo arrivo nel 2019.

Sul campione di Madeira ci sarebbe il forte interesse del PSG, che è possibile decida di tentare a breve l’assalto definitivo. Spunta un nuovo indizio riguardo al prossimo destino di Ronaldo, staremo a vedere come evolverà la vicenda.