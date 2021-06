La Juventus drizza le antenne e mette nel mirino un colpo dalla Premier League: il centrocampista può arrivare a parametro zero

Con il ritorno di Massimiliano Allegri la Juventus pianifica il calciomercato per la prossima stagione e pensa in grande. I bianconeri dovranno riscattare una stagione dove nonostante la conquista della Supercoppa e della Coppa Italia, la qualificazione in Champions League è arrivata in extremis e l’obiettivo scudetto è stato abbandonato in anticipo rispetto al previsto. Così si cerca di costruire una squadra che possa essere competitiva in tutte le competizioni che si disputeranno il prossimo anno.

A finire nel mirino della Juventus potrebbe essere un centrocampista della Premier League che sembrerebbe indirizzato verso l’addio a parametro zero dal top club inglese. L’agente del calciatore potrebbe essere la carta decisiva per il colpaccio bianconero per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Fernandinho pronto a lasciare il Manchester City: colpo a parametro zero

Sarà un calciomercato estivo infiammato certamente dai trasferimenti a parametro zero. Infatti sono molti i calciatori importanti che hanno deciso di lasciare i propri club alla scadenza del contratto e che potranno trasferirsi a titolo gratuito. Secondo quanto riportato da ‘Tribalfootball.com’, il Manchester City dovrebbe lasciar partire Fernandinho, il cui contratto scadrà proprio a fine giugno.

Con l’assenza del rinnovo a pensare al brasiliano potrebbe essere la Juventus, che tenterebbe il colpaccio a zero per rinforzare il centrocampo. A favorire la trattativa potrebbe essere l’agente Giovanni Branchini, stesso rappresentante di Massimiliano Allegri, che potrebbe pensare di offrirlo proprio ai bianconeri. In caso di apertura di una trattativa il contratto da proporre al brasiliano potrebbe essere di un anno con opzione di rinnovo per un ulteriore stagione. Una soluzione che inoltre permetterebbe al centrocampista di poter chiudere la carriera in Brasile. Dunque la Juventus potrebbe mettere a segno il primo colpo dell’estate con un grande acquisto a parametro zero.