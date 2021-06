La Juventus valuta nuovi colpi in entrata ma è in arrivo un doppio ko: beffa dopo l’alleanza Barcellona-Milan

Non è stata una stagione facile per la Juventus, che in questi mesi ha collezionato fin troppo passi falsi e per questo motivo ha iniziato una vera e propria rivoluzione, partendo dalla panchina con l’esonero di Andrea Pirlo e il suo staff tecnico. Al suo posto è arrivato Max Allegri, che nei cinque anni vissuti durante la prima esperienza bianconera aveva garantito solidità e compattezza, cosa che è mancata nelle ultime due annate.

Oltre al cambio in panchina, però, sarà inevitabile apportare delle modifiche anche per quanto riguarda la rosa visto che il problema della Juventus potrebbe essere alla base. Si lavora per rinforzare le fasce difensive soprattutto, visto che a destra potrebbero essere a disposizione Cuadrado e Danilo mentre a sinistra c’è il solo Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, doppio ko: si allontana Gaya e Firpo verso il Milan

La Juventus aveva messo nel mirino il terzino Gaya, di proprietà del Valencia, ma il possibile colpo sembra essere sempre più lontano. Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, infatti, su di lui si sarebbe fiondato il Barcellona che è a caccia di un laterale sinistro per la prossima annata.

In caso di acquisto, i ‘Blaugrana’ potrebbero liberarsi di Junior Firpo, ma anche per quanto riguarda lui la Juventus avrebbe poche possibilità. Dalla testata giornalistica spagnolo fanno sapere che il talento sarebbe seguito dal Milan.

Ci sarebbe dunque una sorta di alleanza tra i rossoneri e il Barcellona, in questa maniera la Juventus perderebbe sia Gaya che Firpo, due obiettivi per la fascia sinistra.