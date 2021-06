La Juventus va a caccia di rinforzi e spunta una nuova ipotesi nella trattativa che può portare Pjanic in bianconero

È stata un’annata complicata quella appena vissuta dalla Juventus, che all’ultimo ha sicuramente raddrizzato il proprio cammino attraverso la conquista della Coppa Italia, battendo in finale l’Atalanta per 2-1, e poi la qualificazione alla prossima Champions League tramite il quarto posto conquistato proprio in extremis.

Viste le tante difficoltà però la società ha deciso comunque di effettuare una sorta di rivoluzione esonerando il tecnico Andrea Pirlo e il suo staff per arrivare a Massimiliano Allegri, che torna in bianconero dopo due anni dalla conclusione della sua prima esperienza a Torino.

Calciomercato Juventus, per Pjanic si pensa allo scambio di prestiti con Ramsey

Non basta però l’arrivo di Allegri per garantire risultati migliori, in quanto la rosa necessita sicuramente di modifiche per poter puntare a risultati più importanti. La Juventus infatti vuole tornare a competere in Italia e in Europa attraverso acquisti mirati: si lavora per rinforzare il centrocampo viste le tante difficoltà di questi mesi.

Le voci degli ultimi giorni parlano di un possibile ritorno di Miralem Pjanic in cabina di regia, visto che l’esperienza al Barcellona per il bosniaco non è andata nel migliore dei modi fin qui. Le parti potrebbero pensare a uno scambio di prestiti che farebbe finire Aaron Ramsey al Barcellona.

I due hanno ingaggi simili oltre i 7 milioni di euro e il gallese è un profilo che può piacere al tecnico Koeman.