La Juventus si concentra sul calciomercato e sui possibili colpi da regalare a Massimiliano Allegri. I bianconeri valutano attentamente un nome proveniente dal Real Madrid: le ultime sul suo futuro

La Juventus sarà una delle grandi protagoniste del prossimo calciomercato. Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina apre la strada a scelte forti anche nella campagna acquisti e cessioni, in cui potrebbero arrivare nomi di prim’ordine per rinforzare la rosa. Il reparto dove la Vecchia Signora agirà maggiormente è sicuramente il centrocampo. Nell’ultima stagione, proprio in quella zona, si sono evidenziate le maggiori lacune. Lunga la lista di nomi che i bianconeri valutano, ma occhio soprattutto a ciò che potrebbe avvenire in casa Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Rampulla: “Donnarumma erede di Buffon. Addio Ronaldo aiuterebbe. Su Dybala e Chiellini…”

Proprio tra i Blancos, infatti, resta da attenzione il nome di Dani Ceballos. Il centrocampista è di rientro dall’Arsenal, dopo un prestito in cui le sue prestazioni non sono sempre state eccelse: la continuità è mancata. Secondo quanto riporta ‘Diario Madridista’, proprio la Juventus sarebbe sulle tracce del calciatore in scadenza nel 2023. Un futuro che dovrebbe essere comunque lontano dal Real Madrid, dato che il club ha bisogno di fare cassa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma il doppio colpo | Milan ‘complice’

Calciomercato Juventus, scambio per Ceballos: decolla la pista

L’operazione potrebbe decollare anche tramite uno scambio tra la Juventus e il Real. In particolare, il primo nome che potrebbe rientrare nell’operazione è Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è andato a corrente alterna nella sua esperienza in bianconero e potrebbe essere nella lista dei partenti. L’operazione potrebbe decollare con uno scambio alla pari sui 25 milioni di euro. Di certo, Ceballos costituisce una pista che va tenuta d’occhio nel prossimo futuro, tra il pressing della Juventus e un addio al Real Madrid che pare sempre più vicino nella prossima sessione di mercato.