Il Milan pianifica il mercato ed il primo colpo potrebbe arrivare dal Barcellona: il club rossonero ha avviato i contatti per un terzino di Koeman

Il Milan si prepara a vivere un’estate da protagonista. La società è pronta a mettere a disposizione di mister Pioli una rosa che possa essere competitiva in Italia e in Champions League. La squadra non è da stravolgere, ma alcuni innesti sono necessari e – dopo aver sistemato la porta con l’arrivo di Maignan – il prossimo obiettivo potrebbe essere un terzino. Gli occhi sono puntati su un giocatore del Barcellona.

Calciomercato Milan, obiettivo dal Barcellona

Il Milan deve gestire la situazione sulle fasce. Diogo Dalot non sarà riscattato dal Manchester United e la società vuole rimpiazzare il portoghese con un terzino che possa essere impiegato su entrambe le fasce. In quest’ottica è da leggere l’interessamento per Junior Firpo, giocatore classe 1996 del Barcellona. La presenza di Jordi Alba lo ha chiuso in questa stagione, dove ha totalizzato appena 7 presenze in Liga.

Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, il Milan avrebbe avviato i contatti con il Barcellona per sondare la possibilità di portare il terzino a vestire rossonero. Koeman non lo considera nelle rotazioni e la sua conferma sulla panchina catalana può facilitarne l’uscita. Junior Firpo ha richieste anche dalla Premier League, ma in vantaggio – per il portale spagnolo – ci sarebbe il Milan. In scadenza nel 2024, ha un valore di circa 10 milioni.