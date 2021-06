In casa Milan tiene banco il tema legato al rinnovo di Calhanoglu e la Juventus osserva: occhio all’inserimento del Barcellona

Si infiamma l’estate della Juventus. I bianconeri sono molto attivi in sede di calciomercato alla ricerca di nuove opportunità per potenziare la rosa. Allegri è già al lavoro con il presidente Agnelli e la dirigenza, al fine di risollevare le sorti del club. La ‘Vecchia Signora’ viene della peggior stagione degli ultimi dieci anni e alcuni interventi saranno necessari. In particolare, i piemontesi avrebbero dato priorità al centrocampo per il grande acquista, in attesa di scoprire il futuro di Cristiano Ronaldo. Un nome caldo, in questo senso, è quello di Hakan Calhanoglu. Il trequartista, che può ricoprire ruoli anche in mezzo al campo, è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Con il Milan non si è ancora arrivati ad un punto di intesa e la concorrenza potrebbe infoltirsi.

Calciomercato Juventus e Milan, pericolo Calhanoglu: contatto Barcellona

Il ‘Diavolo’ avrebbe dato l’ultimatum a Calhanoglu per il prolungamento e, nel frattempo, si alimentano le voci sulle possibili nuove destinazioni. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, il Barcellona starebbe prendendo in considerazione l’acquisto a parametro zero del centrocampista turco. I blaugrana sono forti su Georginio Wijnaldum del Liverpool, altro giocatore in scadenza di contratto a giugno. Ma l’offerta del PSG ha complicato l’operazione, considerando che il Barça non vive un momento semplice a livello economico.

Ecco che potrebbe avvenire il clamoroso cambio di rotta in direzione Calhanoglu. Il presidente Joan Laporta, inoltre, avrebbe già contattato l’agente del calciatore per verificare la disponibilità del turco al trasferimento. C’è anche il Barcellona, quindi, per Calhanoglu, staremo a vedere come evolverà la situazione con Milan e Juventus.