Calciomercato Milan, Ancelotti vuole Kessie | Pronto lo scambio

Il Milan potrebbe perdere Franck Kessie: Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore rossonero, tenta lo ‘sgarbo’

Franck Kessie è stato uno dei giocatori più importanti della stagione del Milan. Decisivo per il ritorno in Champions League con le sue prestazioni, soprattutto nell’ultimo scontro diretto con l’Atalanta. Tuttavia, l’ivoriano ha il contratto in scadenza nel 2022 e la trattativa per il rinnovo non è ancora decollata. Se non dovesse arrivare, il club rossonero potrebbe decidere di cedere il giocatore, per evitare un nuovo caso Donnarumma o Calhanoglu. E Kessie sembra interessare molto al Real Madrid, che ha da poco ingaggiato Carlo Ancelotti sulla panchina.

Milan, la proposta del Real per Kessie

Per Kessie, il Real Madrid potrebbe offrire uno scambio con Isco più un conguaglio economico di circa 22 milioni di euro, per un’operazione dal valore di 42 milioni totali. Lo spagnolo farebbe comodo al Milan, soprattutto in caso di addio a parametro a zero di Calhanoglu. L’ingaggio è molto alto per gli standard rossoneri, che però grazie alla Champions potrebbero sostenerlo.

L’opzione numero uno del Milan è però blindare Kessie con un nuovo contratto. Anche Isco, già nel mirino della Juventus, è in scadenza nel 2022. Resta da capire come andrà a finire la trattativa tra Maldini e l’entourage dell’ivoriano.