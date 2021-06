A causa di un infortunio, il difensore della Juventus Matthijs de Ligt potrebbe saltare l’Europeo: le parole del ct olandese

Tutto pronto per gli Europei 2020. A un anno di distanza, la competizione calcistica più importante del vecchio continente sta per prendere il via proprio dallo stadio Olimpico di Roma, per la partita tra l’Italia di Roberto Mancini e la Turchia. Proprio il commissario tecnico della nostra Nazionale ha dovuto rinunciare nei giorni scorsi a uno dei suoi convocati Stefano Sensi, fermato per l’ennesima volta da un problema agli adduttori. Ma non è l’unico allenatore che potrebbe dover rinunciare a uno big. Anche Frank de Boer, ct dell’Olanda, è seriamente preoccupato per le condizioni di Matthijs de Ligt, difensore della Juventus.

Come ha dichiarato in conferenza stampa il mister degli Orange, il centrale bianconero ha subito un infortunio all’inguine nel corso dell’ultimo allenamento dei suoi, prima però di gridare all’allarme si vuole accertare l’entità del problema, e tenerlo a riposo: “Non vogliamo correre rischi. Dobbiamo aspettare e vedere come evolve la situazione“, ha detto de Boer.