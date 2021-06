La Juventus lavora per programmare il futuro e riorganizzare l’assetto dirigenziale: spuntano due nomi dalla Francia

È stata una stagione particolare quella vissuta dalla Juventus, che non è riuscita a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati a inizio anno e per questo motivo ora sta effettuando una sorta di rivoluzione. Dopo l’addio del tecnico Pirlo e l’arrivo di Allegri ora si valutano le modifiche da apportare alla rosa.

Per costruire un organico importante, però, c’è bisogno di una società all’altezza e prima di tutto la società sta valutando le figure dirigenziali da inserire in organico per rimpiazzare Fabio Paratici, che ha già salutato e ha trovato un accordo con il Tottenham. Dalla Francia fanno sapere che i bianconeri sarebbero in corsa per Luis Campos.

Calciomercato Juventus, Campos nel mirino ma occhio a Leonardo

Sul dirigente che ha fatto delle magie con il Lille, però, sembrano esserci anche altri top club. Oltre ai bianconeri infatti ci pensano anche Paris Saint-Germain e Real Madrid. L’interesse del club parigino potrebbe comunque aprire nuovi scenari per la Juventus.

Il PSG infatti potrebbe liberarsi di Leonardo per arrivare a Campos, e questo movimento potrebbe essere monitorato dalla Juventus. L’addio del brasiliano infatti potrebbe rappresentare un’occasione per la dirigenza bianconera, anche se al momento la società punta principalmente sul nuovo duo Cherubini–Arrivabene.

Sembra infatti sempre più vicino l’ingaggio di Arrivabene come nuovo amministratore delegato del club, ma non sono da escludere sorprese in dirigenza.