Kylian Mbappe è stato accostato sempre ai top club d’Europa: pochi minuti fa è tornato a parlare il presidente del PSG

Kylian Mbappe non vuole fermarsi proprio ora. Il campione francese si sta preparando in vista dei prossimi Europei per continuare ad essere protagonista dopo una stagione non troppo esaltante con la maglia del PSG. Il suo profilo è stato accostato anche al Real Madrid, ma pochi minuti fa è tornato a parlare il presidente del club francese Nasser Al-Khelaifi.

Così il numero uno del club francese è tornato a parlare sul futuro della stella mondiale ai microfoni de “L’Equipe” allontanando gli interessamenti dei top club europei: “Kylian Mbappe resterà qui al Paris Saint-Germain, non andrà via. Non sarà venduto mai e non dirà addio al club da svincolato. Non sarà possibile”.

Ancora una volta Nasser Al-Khelaifi ha voluto comunicare alla stampa la sua intenzione per quanto riguarda il futuro dell’attaccante francese, che vuole conquistare altri trofei per arrivare anche al Pallone d’Oro. La stella della Nazionale di Deschamps, dopo il trionfo al Mondiale, vuole conquistare anche gli Europei dopo la delusione in Champions League con la maglia del PSG. Il suo futuro non sarà né alla Juventus né al Real Madrid, ma si troverà ancora sotto la Tour Eiffel.