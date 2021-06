Il Real Madrid si prepara a una doppia beffa: ecco il gioiellino del Barcellona che piace anche alla Juventus

Dalla cantera del Barcellona, la Masia, sono uscite perle di valore inestimabile, uno a caso? Lionel Messi. Ma non è l’unico che ha iniziato a brillare fin dalle giovanili dei blaugrana. Ora, per esempio, in Catalogna si stanno godendo Ansu Fati, lanciato nel calcio dei grandi a nemmeno diciassette anni, ma che quest’anno purtroppo è stato indisponibile per buona parte della stagione. L’attaccante classe 2002, prima del lungo stop, è riuscito a rinnovare il suo contratto con il club di Joan Laporta, sorte diversa rispetto a un suo compagno, che potrebbe essere rapito dagli eterni rivali del Real Madrid, che così metterebbero a segno una beffa anche per la Juventus che stava pensando a lui per la prossima finestra di calciomercato.

Calciomercato, il Real Madrid beffa Juventus e Barcellona per il centrale

Secondo quanto riferiscono da ‘DonDiario’, il Real Madrid è pronto a fare uno sgarbo, per Ilaix Moriba, tanto al Barcellona, quanto alla Juventus, del cui interesse, per il gioiellino della Masia, vi avevamo già parlato qualche giorno fa. Il giovane centrale, classe 2003, non avrebbe infatti nessuna intenzione di rinnovare il suo contratto con i blaugrana, in scadenza a fine 2022, e qualche giorno fa, dicono ancora dalla Spagna, il padre è stato visto proprio nella capitale spagnola.

Veniamo, però, ai motivi che non convincono lo spagnolo, nato in Guinea. Nonostante sia stato spesso aggregato in prima squadra, e nonostante Ronald Koeman, tecnico olandese dei culé, lo abbia fatto giocare più volte, il calciatore vorrebbe delle cifre importanti per rimanere ancora a Barcellona. Se non si dovesse arrivare a ottenerle, le valigie sono già pronte. E probabilmente con destinazione Madrid.

E qui, purtroppo per i blaugrana, ci sarebbe oltre che il danno anche la beffa, perché Moriba andrebbe via senza lasciare un euro nelle casse del club, martoriato come e più di altri dalla pandemia da Coronavirus che si è abbattuta sul mondo all’inizio dell’anno scorso.