Calciomercato Juventus, Bentancur nello scambio | Vola a Madrid!

La Juventus potrebbe acquistare Carlos Casemiro dal Real Madrid attraverso lo scambio che porterebbe Bentancur in Spagna

Per fare bene come nel suo primo ciclo, Massimiliano Allegri dovrà ricevere dei rinforzi di caratura diversa rispetto a quelli degli ultimi anni. Soprattutto a centrocampo, un reparto che ha sofferto molto nell’ultima stagione, anche per l’esperienza difficile dei vari Ramsey e Rabiot. Ma anche Bentancur, dopo l’addio di Pjanic, non è riuscito a prendere per mano il centrocampo e condurre la Juventus a disputare una grande stagione. Ecco perché l’obiettivo è quello di acquistare un top player, che potrebbe essere Carlos Casemiro. Il brasiliano non ha apprezzato la decisione del Real Madrid di richiamare Carlo Ancelotti.

Juventus, scambio per Casemiro

La Juventus potrebbe assicurarsi Carlos Casemiro, visto che non va d’accordo con Ancelotti, che lo mandò in prestito al Porto. Il club bianconero potrebbe impostare anche l’operazione attraverso uno scambio, che vedrebbe Rodrigo Bentancur approdare al Real Madrid. Una soluzione complicata, ma non impossibile: anche perché la Juve offrirebbe anche un conguaglio economico di circa 20 milioni di euro. L’uruguagio è infatti valutato 40 milioni e il conguaglio servirebbe per raggiungere la valutazione di Casemiro, che per il Real vale non meno di 60.