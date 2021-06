Il futuro del portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczesny, è sempre in bilico. Il numero uno bianconero è tornato a parlare: la verità

Wojciech Szczesny resta o andrà via in estate? Il futuro del portiere polacco è sempre in bilico con la Juventus che sarebbe già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza. Il club bianconero sarebbe sulle tracce di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore della Nazionale italiana in procinto di dire addio al Milan a parametro zero. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri le dinamiche di calciomercato potrebbero cambiare nuovamente dopo una stagione deludente sotto la gestione di Andrea Pirlo.

Calciomercato Juventus, Szczesny non ci sta e allontana le sirene

Così direttamente dal ritiro della Nazionale polacca, che si sta preparando in vista dei prossimi Europei, lo stesso portiere della Juventus ha voluto allontanato le sirene di mercato: “Cercherò di rispondere alla domanda sul mio futuro visto che è da tempo un argomento dei media”. Poi ha aggiunto: “Finora non ci sono stati contatti né con il mio club né con altri. Non ci sono novità sul futuro. Non sono responsabile per i trasferimenti della Juventus ma non c’è assolutamente niente”.

Il suo futuro sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con la Juventus sempre molto interessata a Donnarumma, che sarà uno dei protagonisti ai prossimi Europei. Il classe 1999 si libererà a parametro zero dal Milan visto che non è stato trovato l’accordo per il prolungamento contrattuale con la società rossonera.