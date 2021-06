In lista di sbarco in casa Inter c’è anche Matias Vecino, che ha ripreso quota col finale di stagione. Ipotesi di un ritorno alla Fiorentina con scambio

Il nuovo corso dell’Inter targata Simone Inzaghi si appresta ad iniziare e partirà dalla conferma di alcuni big, ad eccezione evidentemente di un sacrificato di lusso che dovrebbe essere Hakimi per rimettere a posto i conti. Una perdita necessaria per il club di Zhang che ha impostato una politica di ridimensionamento dei costi e di abbassamento degli ingaggi spinta ulteriormente dalla crisi economica alimentata dalla pandemia. In questo contesto andrà però comunque rinforzata la rosa di Simone Inzaghi, pronto a metter mano sul materiale umano che gli metterà a disposizione la società. Nello specifico qualche sorpresa potrebbe arrivare dal centrocampo, dove Brozovic è a scadenza 2022, e un calciatore come Vecino resta invece in uscita. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Inter, Vecino pronto a partire: ipotesi Fiorentina. Scambio e soldi

Vecino in particolare è reduce da due annate complesse e caratterizzate da troppi problemi fisici. In compenso il finale dell’ultima stagione è stato in totale crescendo, con una ritrovata confidenza col campo che ha contribuito a rilanciarlo anche in ottica mercato. In assenza di infortuni infatti l’uruguaiano resta un calciatore di talento e di sicuro affidamento, che fa gola a diverse società. Una da queste potrebbe essere la Fiorentina, sua ex squadra che potrebbe provare a riportarlo in Toscana.

Vecino infatti non dispiacerebbe a Gattuso che vorrebbe un calciatore di esperienza in quella zona del campo. L’Inter nel caso coglierebbe la palla al balzo sia per liberarsi dell’ingaggio dell’uruguaiano che per provare a lanciare un assalto a Gaetano Castrovilli, talento viola reduce da una stagione iniziata bene e proseguita su binari piuttosto negativi. Non ha infatti convinto al 100% il centrocampista toscano che ha visto interrompersi bruscamente la propria crescita, subendo peraltro anche un deprezzamento. Commisso dal canto suo vorrebbe ancora una 40ina di milioni, molto difficili da ottenere in una situazione del genere. Per questa ragione l’Inter potrebbe provare a mettere sul piatto uno scambio con Vecino valutato sui 10/12 milioni, affiancando un cospicuo conguaglio per provare un’operazione rilancio con Castrovilli, il quale potrebbe ricoprire il ruolo da mezzala sinistra in coabitazione con Eriksen. Resta comunque un affare complesso alla luce sia dell’interessamento anche del Napoli, che per le alte richieste del patron Commisso, che crede molto nel ragazzo.