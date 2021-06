Juventus e Milan continuano a tenere d’occhio un importante obiettivo per il reparto offensivo: occhio, però, all’inserimento del Liverpool per l’attaccante

Situazioni non semplici quelle di Juventus e Milan al momento. Da una parte, abbiamo il cambiamento in casa bianconera. Il patron Agnelli, dopo una stagione con più bassi che alti, ha optato per l’addio prima di Paratici e, poi, di Pirlo. Successivamente, è arrivato l’annuncio del ritorno in panchina di Massimiliano Allegri e ora i pensieri si dirigono verso la sessione di calciomercato e le possibili modifiche nella rosa. Per i rossoneri, invece, è giunto l’addio di Donnarumma e non è stato ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo di Calhanoglu – tutti e due potrebbero finire proprio alla ‘Vecchia Signora’ a parametro zero – ma il primo è stato prontamente sostituito con l’ormai ex portiere del Lille Maignan. Entrambe le compagini, inoltre, continuano a seguire un importante obiettivo per l’attacco, ma ci sarebbe una novità non molto confortante in merito. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, addio Bonucci | Scambio in Inghilterra!

Calciomercato Juventus e Milan, occhio a Vlahovic: assalto del Liverpool

Occhio all’attacco di Juve e Milan in vista della prossima stagione. I bianconeri potrebbero dire addio a Ronaldo, non centrale nei piani di Allegri, e anche Morata è in bilico. I rossoneri, invece, non possono appoggiarsi esclusivamente sulle spalle di Ibrahimovic – 39enne e vittima di diversi infortuni quest’anno – e hanno bisogno di un rinforzo di livello per essere pronti alla Champions League. Un obiettivo comune di entrambi i club porta il nome di Dusan Vlahovic, attaccante in forza alla Fiorentina.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, in uscita dall’Inter | Scambio in Serie A

Il serbo classe 2000 ha raccolto numeri da grandissimo centravanti con i ‘Viola’ negli scorsi mesi, attirando l’interesse di varie grandi compagini europee. La concorrenza, in questo senso, pare si stia allargando ulteriormente. Stando a quanto riferiscono Sky Sports e i media britannici, infatti, alla corsa per il bomber si sarebbe aggiunto anche il Liverpool di Klopp. A maggio, inoltre, ci sarebbe stato un incontro con gli agenti del gioiello e i ‘Reds’ avrebbero già iniziato i contatti con i toscani per capire il prezzo e la disponibilità degli stessi a trattare. Il contratto dell’ex Partizan Belgrado scadrà nel giugno 2023 e la valutazione si attesta sui 60 milioni di euro. Il Liverpool irrompe nella corsa a Vlahovic, seguiremo eventuali sviluppi.