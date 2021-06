La Roma e il PSG sono pronte a un altro affare, in cui inserire Icardi, voluto dalla Juventus, in cambio di un giocatore che piace all’Inter

Mauro Icardi, dopo l’addio polemico all’Inter, potrebbe tornare finalmente in Serie A. La squadra a essere in pole position per l’argentino è sicuramente la Juventus, di cui tanto si parla soprattutto in vista di uno scambio tra il Paris Saint-Germain con Cristiano Ronaldo, ma non è l’unica: anche la Roma non ha mai fatto un mistero dell’interesse per l’ex capitano nerazzurro, e ora che è arrivato José Mourinho sulla panchina dei capitolino il sogno si potrebbe concretizzare. Certo è che si dovrà rinunciare a un giocatore molto importante nello scacchiere giallorosso, che piace anche alle due big italiane e al Barcellona per il prossimo calciomercato.

Calciomercato, ipotesi scambio Icardi-Pellegrini | Beffa Juve e Inter

Come contropartita per Icardi dal PSG vorrebbero, infatti, proprio il capitano della Roma: Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista centrale azzurro piace molto anche all’Inter e al Barcellona, che lo stanno corteggiando in vista di questa finestra di calciomercato. Ma lo scambio tra i due giocatori befferebbe anche la Juventus che sull’argentino ci sta puntando da un po’ soprattutto per il dopo Cristiano Ronaldo, che potrebbe volere in Francia o anche tornare al Manchester United.

Venendo alle cifre, poi, il costo dei cartellini dei due giocatori è molto simile: entrambi, infatti, si aggirano intorno ai 40 milioni di euro, a fronte di un contratto, nel caso di Pellegrini, in scadenza l’anno prossimo, e quello invece dell’ex nerazzurro nel 2024. Le cose sono un po’ più sbilanciate sul fronte ingaggi, con il Nazionale di Roberto Mancini che prende decisamente meno rispetto ai 5,7 milioni che invece percepisce il marito di Wanda Nara (per darci un po’ al gossip).

Insomma, come dicevamo all’inizio, pare proprio che comunque vada, il futuro di Icardi sia sempre vicino all’Italia, Roma o Torino che sia, mentre quello di Pellegrini potrebbe invece essere parecchio lontano dalla sua capitale e dalla sua squadra del cuore, di cui, dicevamo, è riuscito anche a essere capitano.