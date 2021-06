Il calciomercato entra nel vivo con la Roma di Josè Mourinho che prende sempre più forma: colpo dalla Premier, lo ‘Special One’ beffa la Juventus

Josè Mourinho si prepara a guidare la Roma nella stagione 2021/22. Una decisione inaspettata quella della società di Friedkin di puntare sullo ‘Special One’ per sostituire Fonseca ma che, in sede di calciomercato nelle prossime settimane, può regalare non poche sorprese. Il tecnico portoghese guarda con interesse in Premier League, con uno dei suoi pallini pronto a cambiare maglia e che potrebbe dunque approdare nella Capitale. Si tratta di Ruben Neves, 24enne centrocampista lusitano in forza al Wolverhampton e accostato nelle scorse settimane anche al Barcellona. Stando a quanto riportato da ‘The Sun’, la proprietà cinese dei Wolves ha urgenza di vendere per fare cassa e rinforzare la rosa, dopo il deludente 13o posto in campionato. Ecco che, oltre all’Arsenal interessata, potrebbe farsi avanti Mourinho e beffare la Juventus da tempo sulle tracce del gioiello classe ’97.

Calciomercato Roma, colpo dalla Premier: addio Villar

Mourinho arriverebbe a sacrificare Gonzalo Villar, che piace anche alla Juventus, pur di portare il suo connazionale in giallorosso. Il 23enne spagnolo ha una valutazione di 20-25 milioni di euro, denaro da reinvestire subito per l’ingresso di Ruben Neves.

Villar piace, tra le altre, anche all’Atletico di Simeone con Ruben Neves che, dunque, potrebbe davvero salutare la Premier League e sbarcare in Serie A nei prossimi mesi.

In questa stagione con la maglia del Wolverhampton, l’ex Porto ha messo a segno 5 reti, con 2 assist all’attivo in 40 presenze complessive tra Premier League e coppe: Mourinho ci spera, vuole Ruben Neves alla Roma.