Il calciomercato della Juventus è pronto ad entrare nel vivo, con una novità importante che arriva direttamente dalla Spagna: decisivo Carlo Ancelotti

La Juventus ha deciso di ripartire, a due anni dal divorzio, da Massimiliano Allegri. Salutato tra gli altri anche Paratici, la rivoluzione bianconera può regalare numerose novità in vista della prossima stagione calcistica. Con l’Europeo che sta per cominciare, la dirigenza juventina è comunque focalizzata sui prossimi rinforzi da regalare nel calciomercato estivo al tecnico livornese. Secondo quanto riportato da dal direttore di ‘Ok Diario’ Eduardo Inda che ha parlato ai microfoni di ‘El Chiringuito’, il futuro di uno dei talenti nel mirino della Serie A sembrerebbe destinato ad essere, ancora, in Spagna. Si tratta di Marco Asensio che, insieme a Gareth Bale, è stato fino al ritorno del tecnico romagnolo a Madrid, uno dei nomi vicinissimi all’addio. Sia il gallese che il polivalente spagnolo, nelle volontà di Ancelotti, rimarranno a Madrid. “Lo ha chiesto ad entrambi”, ha dichiarato Inda, “Bale preferirebbe giocare a golf che a calcio ma Ancelotti lo vuole a Madrid come Asensio”.

Calciomercato Juventus, futuro Asensio: la decisione di Ancelotti

Un cambio di programma in quel di Madrid, con l’allenatore ex Milan che intende in parte dare continuità ad alcuni profili dati per sicuri partenti fino ad alcune settimane fa. Asensio resta in scadenza il 30 giugno 2023 e ha una valutazione di circa 40 milioni, l’ingaggio del 25enne di Palma de Mallorca è di poco più di 5 milioni netti all’anno.

Nell’ultima stagione agli ordini di Zidane, Asensio ha accumulato ben 48 presenze tra campionato e coppe, con 7 reti e 2 assist vincenti nei 2604′ con la maglia del Real Madrid.

Situazione dunque in divenire, con la Juventus che rischia di veder sfumare definitivamente l’idea di portare Asensio a Torino: Ancelotti pronto a blindare il gioiello spagnolo.