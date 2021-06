Il Chelsea tenta l’assalto a Haaland: al Borussia Dortmund offerto il big che piace a Juventus e Milan, che beffa

Quanto piace Erling Haaland non saremo noi a dirvelo: è palese. Il giovanissimo campioncino del Borussia Dortmund, gol dopo gol, prestazione dopo prestazione, ha convinto praticamente tutti, facendo salire alle stelle il costo del suo cartellino, ma soprattutto essendo l’uomo su cui mezza Europa fa sogni in vista del prossimo calciomercato. Anche la Juventus non è rimasta immune dal suo fascino, ma ciò che potrebbe mettere sul piatto per riuscire a strapparlo alla concorrenza non è il massimo, specie se il Chelsea ha offerto, oltre ai soldi, anche qualcosa di più. E sì, quel qualcosa di più piaceva anche al Milan e alla stessa dirigenza dei bianconeri.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, idea scambio con il Milan | Doppia ipotesi per l’attaccante

Calciomercato Chelsea, assalto a Haaland | Lo scambio con il Borussia beffa Juve e Milan

Galvanizzati dalla Champions League vinta contro il Manchester City di Pep Guardiola, il Chelsea non ha intenzione di rimanere a guardare nella prossima finestra di calciomercato, anzi. Per rimanere al top, la squadra di Tuchel ha bisogno di un acquisto di peso, e chi se non Erling Haaland? Secondo quanto riferiscono dal ‘Daily Mail’, il club di Roman Abramovic avrebbe messo sul piatto per il norvegese Tammy Abraham, punta centrale classe 1997 che piace tanto a Juventus e Milan.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Paratici spaventa | Altro big nel mirino

Infatti, per riuscire a portare via dal Borussia Dortmund uno dei migliori attaccanti, ma soprattutto prospetti, sulla piazza servirebbero circa 200 milioni di euro, in sterline: 170milioni. Praticamente un capitale che né i bianconeri, che non hanno mai nascosto il loro interesse per il classe 2000, né per Barcellona e Real Madrid, che sembravano, invece, le più avanti nelle trattative, riuscirebbero a sborsare in questo momento particolare. E quindi, con il cartellino dell’inglese che si aggira sui 40 milioni di euro, i Blues potrebbero riuscire a portarlo a Londra.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, Icardi va da Mourinho | Lo scambio beffa Juventus

La beffa, l’abbiamo detto, per la Juventus sarebbe doppia, per i rossoneri, invece, che non hanno mai nemmeno sognato l’arrivo di Haaland, l’inserimento di Abraham leverebbe uno dei nomi nella lista di Maldini, che dopo Tomori aveva intenzione di continuare a fare affari con il Chelsea. Aspettando Giroud, ovviamente.