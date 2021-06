Il terzino sinistro della Nazionale, Emerson Palmieri, ha parlato anche del suo futuro alla vigilia degli Europei

Alla vigilia dell’Europeo che sta per cominciare parla anche Emerson Palmieri, fresco di vittoria della Champions League con il Chelsea e pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nell’Italia di Roberto Mancini che nutra grande stima nei suoi confronti. Il terzino sinistro ha parlato anche del suo futuro e del mercato in un’intervista a ‘Telegraph’.

Calciomercato, Emerson Palmieri rivela: “Mi ha consigliato di andar via”

“Mancini vuole vedermi fare bene, infatti mi ha consigliato di cambiare squadra e giocare il più possibile e con continuità. Però sappiamo che a volte il calcio dipende da tanti fattori, non solo da me. In questa stagione le cose non sono andate esattamente come previsto, però penso che devo trovare sempre un lato positivo in tutto. In questa stagione ho comunque imparato molto anche se ho giocato poco”.

Emerson Palmieri è seguito da diverso tempo dall’Inter che cerca con insistenza un terzino sinistro ma anche la Juventus lo marca stretto per sostituire Alex Sandro. Proprio in merito al futuro il terzino del Chelsea ha risposto: “Non penso tanto al mercato, ho i miei obiettivi personali e darò risposte sul campo. Il futuro non mi preoccupa”.