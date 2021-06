L’Inter inizia a programmare i nuovi colpi di calciomercato ma prima pensa alle uscite: c’è la nuova destinazione per l’esterno

Sono giornate importanti in casa Inter, visto che la società sta lavorando per programmare il futuro e i movimenti da effettuare sono tutt’altro che decisi. I nerazzurri hanno appena conquistato lo scudetto dopo undici anni dall’ultima volta e vogliono provare a competere ai piani alti anche nella prossima annata.

Vista la crisi che ha colpito tante società e anche l’Inter, però, la dirigenza sta pensando prima di tutto alle cessioni per poi capire come muoversi anche in entrata. Tra i calciatori che potrebbero salutare c’è anche Ivan Perisic, che non ha impressionato del tutto in questi mesi.

Calciomercato Inter, Bayern Monaco nuovamente sulle tracce di Perisic

Il calciatore croato ha un contratto in scadenza nel 2022 e in questi mesi non ha impressionato del tutto in maglia nerazzurra, per questo potrebbe partire nuovamente ma questa volta in maniera definitiva.

Secondo quanto riportato da ‘Tz.de’, la prossima destinazione di Perisic potrebbe essere sorprendete. Su di lui infatti potrebbe esserci nuovamente il Bayern Monaco, che lo ha avuto già in passato e potrebbe essere un elemento importante per far rifiatare i titolarissimi.

Perisic un anno fa ha vissuto un’annata importante con il Bayern Monaco e ha dato il suo contributo per la vittoria della Champions League.