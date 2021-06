La Juventus sarebbe stata vicinissima ad un colpo, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato l’accordo per il rinnovo a sorpresa: affare ad un passo

Sono ore frenetiche in casa Juventus. Massimiliano Allegri è tornato a Torino per programmare la prossima stagione insieme al presidente Agnelli e al resto della dirigenza bianconera. La voglia di riscatto della compagine bianconera è davvero alta con la possibilità di puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese, ormai fermo da due anni. Così la stessa Juventus sarebbe stata vicinissima ad un colpo a parametro zero, ma nelle ultime ore ci sarebbe l’ok per il rinnovo contrattuale con il suo club.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus e Inter, è fatta | Lautaro con Dybala!

Calciomercato Juventus, Calhanoglu verso il rinnovo

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” il talentuoso giocatore turco, Hakan Calhanoglu, sarebbe ad un passo dal prolungamento contrattuale con la compagine rossonera nonostante la super offerta arrivata direttamente dal Qatar. L’accordo arriverebbe sulla base di 4 milioni più bonus per i prossimi quattro anni. Stefano Pioli sarebbe così entusiasta di abbracciare nuovamente il trequartista turco, protagonista di un’ottima stagione sia dietro Ibra che come esterno offensivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Bonucci | Scambio in Inghilterra!

La Juventus dovrebbe così virare su altri obiettivi di mercato di primissimo livello per rinforzare ulteriormente la rosa di Allegri dopo la gestione di Andrea Pirlo. L’allenatore livornese è da sempre amante dei giocatori tecnici, capaci di creare la giocata in poco spazio. Idee importanti in vista della prossima stagione con Calhanoglu pronto a stupire tutti con l’accordo per il rinnovo contrattuale.

Il Milan potrebbe mettere a segno l’altro colpo in ottica mercato dopo l’addio ormai ad un passo di Gianluigi Donnarumma, che è sempre più vicino a vestire la maglia del Paris Saint Germain. Per lui un contratto ricco a circa 12 milioni di euro all’anno. L’annuncio potrebbe già arrivare nelle prossime ore.