Calciomercato Juventus, pista Leao per l'attacco | Occhio allo scambio

La Juventus valuta le prospettive sul calciomercato, a caccia di nomi interessanti per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Una pista interessante potrebbe arrivare dal Milan

I prossimi mesi saranno particolarmente intensi sul calciomercato per i maggiori club italiani e per la Juventus, che dovrà ristrutturare ampiamente la rosa e adeguarla alle esigenze di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora si prepara anche a importanti stravolgimenti in attacco, dove diverse pedine potrebbero cambiare. A partire da Cristiano Ronaldo: dopo un’annata in cui ha segnato molto, ma spesso ha deluso, il portoghese potrebbe decidere di lasciare la Juventus.

Inevitabile che la Juventus cerchi di intervenire sul calciomercato proprio per rinforzare il reparto offensivo. Un nome che il Milan potrebbe potrebbe decidere di cedere nelle prossime settimane è quello di Rafael Leao. L’attaccante è andato spesso a corrente alterna negli scorsi mesi, alternando ottime prestazioni a black-out difficilmente giustificabili. Il suo futuro potrebbe essere lontano dai rossoneri, che potrebbe decidere, infatti, di piazzarlo sul calciomercato. E gli intrecci con la Juventus non mancano: le piste per il futuro dell’attaccante potrebbero portare a un interessante scambio nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, occhio alla pista Leao dal Milan: idea di scambio

Il futuro di Rafael Leao potrebbe intrecciarsi con quello della Juventus, instaurando un’interessante intreccio sul calciomercato. Il passaggio dell’attaccante alla Vecchia Signora potrebbe concretizzarsi per una cifra da 25-27 milioni di euro. In alternativa, le due società potrebbero mettere in piedi un importante scambio: a Maldini da diversi mesi piace Merih Demiral. Il difensore avrebbe caratteristiche ideali per rinforzare la retroguardia del Milan: in questo caso, lo scambio avverrebbe alla pari.

Una doppia pista da tenere in considerazione in vista dei prossimi mesi sul calciomercato e che potrebbe rinforzare entrambe le big, colmando le carenze strutturali in entrambe le rose. Il Milan verso l’addio a Rafael Leao: tra cash e idea di scambio, la Juventus non è da scartare nella corsa al calciatore.