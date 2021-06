Il mercato ha un protagonista: Gigio Donnarumma che è vicino al Psg ma nel sondaggio calciomercatonews.com sputano altre squadre a cui sarebbe servito

Gianluigi Donnarumma sembra ad un passo dal diventare il nuovo portiere del Paris Saint-Germain. Ieri è arrivata la conferma dell’accordo sempre più vicino a 12 milioni netti a stagione per il numero 1 della Nazionale.

Calciomercato, Donnarumma: ecco i risultati del sondaggio

Donnarumma andrebbe a giocarsi il posto con il veterano Keylor Navas e dovrebbe conquistarsi la piena titolarità. Altre squadre, però, fono all’ultimo hanno provato a prendere il portiere ex Milan, in particolare Barcellona e Juventus. Calciomercatonews.com ha chiesto agli utenti di votare, tramite un sondaggio twitter, a quale di queste squadre servirebbe di più.

Vince il Psg con il 48%, segue la Juventus con il 36%. Solo il 4% dei voti per il Barcellona e 12% di voti per altre squadre al di fuori delle tre già nominate. Per restare aggiornato su tutte le notizie e le curiosità del calcio seguici su Twitter e Instagram