Paulo Dybala, Franck Kessie, Lorenzo Pellegrini e molti altri: tutti i nomi dei big in scadenza di contratto nel 2022. Nomi potenzialmente caldissimi per il calciomercato

Il calciomercato scalda i motori per quella che sarà una sessione scoppiettante e che vedrà, almeno in Serie A, i grandi allenatori protagonisti dei trasferimenti. Con l’imminente arrivo di Maurizio Sarri alla Lazio di Claudio Lotito, avremo l’ex tecnico di Napoli e Juventus insieme a Massimiliano Allegri, Simone Inzaghi, Luciano Spalletti, Josè Mourinho e molti altri. Un campionato che promette benissimo e che potrebbe arricchirsi dei profili caldissimi dei giocatori in scadenza di contratto nel 2022, che, senza rinnovi o trasferimenti, si svincoleranno al termine della prossima annata. Il primo di questi è senza dubbio Paulo Dybala, attaccante della Juventus. L’argentino però, col ritorno di Max Allegri, potrebbe tornare protagonista con la Vecchia Signora e prolungare i termini con la società piemontese.

In casa Juventus attenzione anche a Cristiano Ronaldo, stella portoghese del calcio mondiale. Il giocatore lusitano, arrivato nell’estate del 2019, è già dato come partente nelle prossime settimane con Manchester United e PSG in prima fila. L’ostacolo è l’ingaggio di CR7, ben 31 milioni di euro netti a stagione.



Calciomercato, non solo Dybala e Ronaldo: tutti i nomi caldissimi

Attenzione anche al profilo di Franck Kessie in casa Milan. Il centrocampista della squadra rossonera è uno dei punti fermi della squadra di Stefano Pioli, così come Davide Calabria, terzino destro italiano costretto a saltare l’Europeo a causa di un infortunio e della conseguente operazione. Restando sempre in azzurro: Lorenzo Insigne, Lorenzo Pellegrini e Andrea Belotti vedranno il loro contratto scadere, con il capitano del Toro che sembra il più vicino a cambiare casacca, già in questa estate.

In casa Inter tiene banco invece la questione legata a Marcelo Brozovic. Il regista croato della Beneamata, nonostante i discorsi sul rinnovo del contratto non siano ancora iniziati, è già uno dei giocatori più apprezzati da Simone Inzaghi che lo vorrebbe come anima pulsante della sua nuova squadra.