La priorità in casa Juventus è il centravanti: Allegri ha esternato la sua scelta, ma l’arrivo del giocatore è condizionato da una partenza. Dzeko il piano B

La Juventus si prepara a vivere un’estate da protagonista. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera ha dato nuovo slancio al mercato, con la società desiderosa di allestire una rosa che possa tornare a primeggiare da subito sia in Italia che in Europa. La priorità è l’arrivo di un nuovo centravanti: sono diversi i profili attenzionati, ma il mister avrebbe esternato le sue scelte. Prima, però, c’è da pensare alle cessioni. Il piano B porta invece al nome di Edin Dzeko.

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il bomber

Allegri è concentrato sulla rosa e necessita di una prima punta: l’allenatore vuole un giocatore esperto che abbia già assaggiato la Serie A. Proprio per questo, riferisce il ‘Corriere della Sera’, la priorità porta a Mauro Icardi. L’ex attaccante dell’Inter è ora al PSG, società con la quale ha un contratto sino al 2024. Il giocatore ha dichiarato di voler rimanere in Francia, ma di fronte ad una chiamata dei bianconeri tornerebbe in Italia.

L’affare è però importante dal punto di vista economico e la Juventus potrebbe permettersi la trattativa solo ad una condizione: solo in caso di cessione di Cristiano Ronaldo arriverebbe l’argentino. Se, invece, il portoghese dovesse rimanere, le possibilità di investimento sarebbero minori. Il club, però, non si farebbe trovare impreparato ed avrebbe già pronto il piano B.

Calciomercato Juventus, Dzeko è il piano B

Secondo il quotidiano nazionale, infatti, un’ipotesi potrebbe essere il vecchio pupillo che porta al nome di Edin Dzeko, al quale la Roma darebbe volentieri il via libera visto l’ingaggio assai elevato (7,5 milioni netti a stagione). Classe 1986, il bosniaco va in scadenza nel 2022 e il costo dell’operazione sarebbe agevolato.

Le strategie, in casa Juventus, sembrano quindi delineate: prima di conoscere il nome del prossimo centravanti c’è però da risolvere la situazione intorno a Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese potrebbe rimanere a Torino, ma l’interesse di Manchester United e PSG è ancora da tenere in considerazione.