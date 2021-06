Gianluigi Donnarumma è sempre più vicino al Paris Saint Germain: il portiere del Milan è lontano dalla Juventus dopo i contatti, la polemica

Il futuro di Gianluigi Donnarumma ancora non è molto chiaro. Il portiere del Milan, in scadenza di contratto a fine giugno 2021, sarebbe sul punto di firmare con il PSG dopo alcuni contatti tra il suo agente, Mino Raiola, e la dirigenza della Juventus. Un colpo a parametro zero davvero importanti per il club francese, che potrebbe offrirgli anche 12 milioni netti a stagione per i prossimi quattro anni. E così sono arrivate le prime polemiche rivolte alla dirigenza bianconera visto che il portiere titolare della Nazionale italiana potrebbe dire addio alla Serie A per una nuova ed avvincente avventura in Francia.

Calciomercato Juventus, Donnarumma a zero: colpo in casa PSG

Così il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, ha voluto esprimere il suo punto di vista a riguardo criticando anche l’operato della dirigenza della Juventus dopo l’addio di Paratici: “L’operazione Donnarumma-Juventus era stata preparata da Paratici. Via lui, la strategia è cambiata, anche perché per Szczesny non sono arrivate offerte congrue. Ma uno ha 31 anni, l’altro 22 ed è svincolato. Il gioco, forse, valeva la candela”.

Il club bianconero cercherà di risolvere in tempi brevi la questione portieri dopo anche l’addio di Gianluigi Buffon, voglioso di continuare la sua carriera da protagonista. Tanti i profili monitorati per il ruolo di vice, come quelli di Sirigu e Cragno per arrivare al portiere colombiano del Napoli, David Ospina.

La Juventus vorrebbe regalare così i primi colpi interessanti a Massimiliano Allegri dopo la stagione vissuta tra alti e bassi sotto la gestione Andrea Pirlo.