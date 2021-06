Il futuro di Manuel Locatelli continua a essere un punto interrogativo: il centrocampista parla dell’ipotesi Juventus

Un’estate bollente quella calcistica, che vedrà Euro 2020 sovrapporsi a una sessione di calciomercato infuocata. Tra due giorni partirà la competizione europea, con la prima partita dell’Italia contro la Turchia. Tra i protagonisti della Nazionale italiana ci sarà certamente Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo che quest’anno ha disputato forse una delle sue migliori stagioni.

Attorno a lui infatti si sono susseguite diverse voci di calciomercato, con molte squadre che lo seguono da vicino. Tra queste ci sarebbe anche la Juventus, e il centrocampista oggi in conferenza stampa ha chiarito: “Sono solo chiacchiere. Ora dobbiamo giocare una competizione così importante e sono concentrato solo su questa”. Ma dopo l’Europeo il calciatore è pronto a prendere una decisione, che probabilmente lo porterà lontano dal Sassuolo.

Calciomercato, Locatelli sull’ipotesi Juventus sul futuro: “Ho parlato con Carnevali”

Molte cose cambieranno in questa sessione estiva di calciomercato, e tra queste potrebbe esserci anche la maglia che indosserà Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo infatti è finito nel mirino di molti club, in particolare della Juventus, che continua a essere interessata al suo profilo.

Tra due giorni partirà Euro 2020, ma il centrocampista sembrerebbe aver già messo le cose in chiaro con i neroverdi: “Ho già parlato con Carnevali e siamo entrambi consapevoli della strada da intraprendere. Dopo l’Europeo dovrò prendere delle decisioni importanti. Essere seguito da squadre importanti è una rivincita per me. Poi è normale che ci siano delle voci di mercato, ma non mi faccio condizionare. La maturità di cui parlo è fare questo step”. Tutto in ballo ancora per quanto riguarda il futuro del centrocampista, che però sembrerebbe pronto a fare il salto di qualità definitivo.