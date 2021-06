L’agente di Nicolò Rovella, in prestito al Genoa, arriva nella sede della Juventus: sul piatto il futuro del talento, ma occhio a Locatelli

Si infiamma il calciomercato della Juventus. I bianconeri sono attivi su vari fronti e c’è movimento per quanto riguarda il centrocampo. La ‘Vecchia Signora’ vuole rinforzare la mediana, apparsa molto in difficoltà quest’anno, in vista della prossima stagione e monitora diversi obiettivi. La società non perde di vista anche giocatori di loro proprietà, attualmente in prestito in altri club. Questi numerosi talenti possono diventare delle ottime pedine di scambio per abbassare le pretese economiche e, quindi, rivelarsi molto utili in ottica entrate. In questo senso, arriva una novità rilevante riguardo al futuro di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 in prestito al Genoa fino a giugno 2022. L’agente del calciatore, Giuseppe Riso, è arrivato poco fa in sede per discutere il futuro del suo assistito.

Calciomercato Juventus, futuro Rovella: l’agente arriva in sede | Occhio a Locatelli

Nome caldo in queste ore quello di Rovella. La Juve, infatti, avrebbe in mente il rientro anticipato del calciatore, il quale potrebbe fungere da pedina di scambio per il centrocampista Manuel Locatelli. L’italiano in forza al Sassuolo stuzzica le fantasie di Massimiliano Allegri, che lo vorrebbe con sé il prossimo anno. Gli emiliani, però, sono bottega cara: il contratto scade a giugno 2023 e la valutazione si attesta sui 35 milioni di euro. Una cifra non proprio economica, che i bianconeri vorrebbero abbassare con l’inserimento di almeno una contropartita tecnica. Rovella può essere una buona opzione in questo senso.

Locatelli, nel frattempo, preferisce aspettare la fine dell’Europeo prima di prendere una decisione definitiva. La ‘Vecchia Signora’, nel frattempo, si muove con l’agente del talento in forza al Genoa. Situazione da monitorare, vi terremo aggiornati.