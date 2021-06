Calciomercato Milan, Romagnoli dice addio | Scambio col Barcellona

Il Milan potrebbe mettere le mani su Junior Firpo, nell’ambito di uno scambio con il Barcellona con Romagnoli in Spagna

Da quando è arrivato Tomori dal Chelsea, Alessio Romagnoli non è stato più considerato come un titolarissimo. Con l’esplosione del centrale inglese, tante sono state le panchine del capitano del Milan, come per esempio nel big match di Old Trafford contro il Manchester United. Paolo Maldini dovrà anche decidere cosa fare con Romagnoli, visto il contratto in scadenza nel 2022 e la trattativa del rinnovo in fase di stallo. Possibile che vada via, proprio come ha fatto Donnarumma: in caso di mancato rinnovo, infatti, il club rossonero perderebbe Romagnoli a parametro zero il prossimo anno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio dell’esterno | Destinazione a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Allegri ha deciso | Nuovo bomber a una condizione

Milan, scambio Romagnoli-Junior Firpo

Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, prende sempre più quota l’opzione Romagnoli per il Barcellona. Corrisponde al profilo che i catalani stanno cercando, col Milan disposto a negoziare un trasferimento. Anche perché c’è un calciatore tra le fila del Barça interessa molto a Maldini, per il quale c’è stato un ritorno di fiamma: si tratta di Junior Firpo, fuori dai piani di Koeman e del club.

Il Milan e il Barcellona, per prendere due piccioni con una fava, potrebbero impostare uno scambio alla pari: Romagnoli in Spagna con Junior Firpo che farebbe il percorso inverso. Operazione sulla base di 20-25 milioni di euro.