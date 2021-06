Calciomercato, da Pogba a Milinkovic | Sogni Juve, Milan e Inter: tutte le cifre

Calciomercato: da Pogba e Ziyech a Milinkovic-Savic, ecco i sogni ‘impossibili’ di Juventus, Milan ed Inter. Tutte le cifre e i dettagli

Con Maurizio Sarri alla Lazio si conclude il valzer delle panchine delle big di Serie A. È l’estate dei grandi ritorni: da Allegri alla Juventus a Mourinho e Spalletti, che tornano ad allenare nel campionato italiano, fino ad appunto Sarri. L’Inter campione d’Italia riparte da Simone Inzaghi, mentre l’unica big che ha confermato la guida tecnica è il Milan di Pioli. Nei prossimi giorni e settimane inizierà così il vero calciomercato estivo, tra obiettivi concreti e grandi sogni in entrata. In particolare, da Pogba e Ziyech a Milinkovic-Savic, ecco i sogni ‘impossibili’ di Juventus, Milan ed Inter. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato: Pogba, Ziyech e Milinkovic | I sogni ‘impossibili’ di Juventus, Milan e Inter

Come noto, la Juve sogna di riportare a Torino Paul Pogba. Il ritorno di Allegri ha riacceso le speranze dei tifosi di rivedere il francese in bianconero, dove è esploso e si definitivamente consacrato proprio sotto la guida del tecnico toscano. Il classe 1993 è sempre in bilico al Manchester United ed in scadenza di contratto nel 2022, ma i costi dell’eventuale trasferimento restano altissimi. Pogba, infatti, è valutato almeno 60 milioni di euro ad un anno dalla scadenza del contratto e ha un ingaggio importantissimo da oltre 10 milioni di euro. Allo stato attuale, il ritorno del francese potrebbe diventare realtà solo attraverso uno scambio, e in questo senso si è anche parlato di Cristiano Ronaldo. L’eventuale operazione resta piuttosto complicata, ma non è da escludere che il sogno possa diventare realtà per la Juventus. Il grande oggetto del desiderio del Milan è invece Hakim Ziyech: il fantasista marocchino ex Ajax è finito ai margini con Tuchel e potrebbe lasciare il Chelsea. Estro, tecnica e fantasia: Pioli sogno il 28enne nel suo 4-2-3-1, ma anche in questo caso i costi sono proibitivi. I Blues hanno infatti acquistato il calciatore per circa 40 milioni di euro, e il suo trasferimento in rossonero potrebbe essere realizzabile solo attraverso la formula del prestito con un riscatto futuro. Senza dimenticare l’elevato ingaggio dell’esterno da circa 7 milioni netti l’anno.

Infine, il sogno forse più impossibile è Milinkovic-Savic per l’Inter. Simone Inzaghi farebbe carte false per riaverlo anche in nerazzurro, ma Lotito valuta il centrocampista serbo almeno 80 milioni di euro e non fa sconti, a maggior ragione al suo ex allenatore dopo l’inattesa separazione. Un affare di fatto irrealizzabile per Marotta, soprattutto alla luce delle recenti difficoltà economiche dell’Inter. Ma da Pogba a Milinkovic: nel calcio e soprattutto nel calciomercato sognare si può. Staremo a vedere.