Il Tottenham ha scelto il prossimo allenatore: si tratta di Paulo Fonseca che si avvicina all’accordo definitivo

La panchina del Tottenham è sicuramente la più calda delle ultime ore. Il club inglese dopo aver esonerato Mourinho ha affidato il lavoro a Mason fino al termine della stagione ma adesso cerca un profilo di esperienza e che possa riportare l’entusiasmo giusto al gruppo. Nelle ultime settimane il nome più caldo è stato quello di Antonio Conte che dopo aver lasciato l’Inter per divergenza di vedute con la società, sembrava proiettato per un ritorno in Premier League.

Lo stesso Conte ha sempre sottolineato la volontà di tornare a fare un’esperienza all’estero e la trattativa sembrava avviata ma poi è arrivata una brusca frenata che ha ribaltato lo scenario. Nel frattempo gli ‘Spurs’ sono ripartiti da un nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici che ha dato il suo addio alla Juventus e presto potrebbe arrivare dalla Serie A anche il nuovo allenatore.

Calciomercato, il Tottenham ha scelto Fonseca | Affare in chiusura

Secondo le notizie riportate da calciomercato.it sarebbe sempre più vicino l’approdo di Paulo Fonseca. Il tecnico ex Roma è stato sostituto, ironia della sorte, da José Mourinho e adesso proprio al suo posto potrebbe sedere sulla panchina del Tottenham. Negli ultimi giorni è arrivata un’accelerata importante grazie ai colloqui tra Paratici e un intermediario molto vicino al tecnico portoghese.

Si va verso l’ipotesi di un contratto triennale per Fonseca che concretizzerebbe lo scambio di panchine con il connazionale Mourinho. Si tratterebbe di un vero e proprio salto di qualità per il tecnico Porto, la grande occasione di riscattarsi dopo la delusione giallorossa. Nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca da parte del club londinese.